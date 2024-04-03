Члени ОЗГ обкрадали фури з товаром під час руху

Крадіжки майна з вантажних автомобілів члени угруповання вчиняли на території Кіровоградської, Полтавської та Дніпропетровської областей. Збитки, завдані злочином, складають близько мільйона гривень.

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої злочинної групи за фактом скоєння крадіжок в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб ( ч.5 ст.185, КК України).

За даними слідства злочинне угрупування організував мешканець Полтавщини. До його складу залучив ще двох земляків. Слідчими задокументовано 13 епізодів злочинної діяльності групи.

Здобиччю ділків ставали вантажні автомобілі з причепами, які перевозили товарно-матеріальні цінності – від продуктів харчування до побутово-господарських речей. Майно призначалося зокрема і для потреб військових та мешканців деокупованих територій.

Крадіжки вчиняли під час руху фур у нічний час. З метою конспірації використовували автомобіль зі знищеними номерами вузлів та агрегатів та зі змінними номерними знаками. Викрадене перевозили на власних автомобілях до м. Кременчук, де збували його місцевим.

У рамках розслідування правоохоронці провели близько 30 обшуків. За місцями мешкання зловмисників та збуту викраденого майна вилучено речові докази злочинної діяльності.

Наразі двоє учасників злочинної групи перебувають під вартою, а ще один фігурант – у розшуку. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування – CУ ГУНП в Кіровоградській області, оперативний супровід – УКР ГУНП в Кіровоградській області.

Кіровоградська обласна прокуратура