У Дніпрі затримали зловмисників, які пограбували жінку біля банкомата

Троє мешканців Херсонської області вдарили потерпілу по голові, повалили її на землю та забрали гаманець з грошима. Однак втекти далеко їм не вдалось.

Злочин стався 17 жовтня близько 23.30 біля банкомата на проспекті Дмитра Яворницького у Дніпрі. Поліцейські встановили, що зловмисники помітили жінку, яка з банкомата знімала гроші. Вони стали вимагати у потерпілої віддати їм готівку, а коли отримали відмову – повалили 34-річну жінку на землю та забрали гаманець. Після цього намагалися втекти з місця злочину, однак небайдужі перехожі відреагували на крики потерпілої про допомогу – вони затримали нападників та викликали поліцію.

Поліцейські Дніпровського районного управління поліції прибули на місце злочину та затримали трьох мешканців Херсонської області 41, 42-х та 43-х років. Їх затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені гроші правопорушники вилучили.

18 жовтня слідчі повідомили групі осіб про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП