На Полтавщині затримали браконьєрів, які незаконно вполювали трьох козуль

Туші трьох козуль виявили 9 грудня близько 21:00 в салоні автомобіля Nissan X-TRAIL, в якому перебували двоє полтавців: 53-річний водій та 59-річний пасажир.

Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов:

«Позашляховик, яким перевозили вбитих тварин, зупинили працівники групи реагування відділення № 4 (м. Зіньків) Полтавського райуправління неподалік селища Опішня. Під час невідкладних слідчих дій, проведених із залученням слідчо-оперативної групи територіального підрозділу поліції та криміналістичної лабораторії, з транспортного засобу вилучили пакунки з тушами козуль та зброю».

Поліція працює над встановленням усіх осіб, які можуть бути причетними до незаконного промислу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 248 (Незаконне полювання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)