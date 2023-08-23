На Полтавщині затримали підозрюваного у скоєнні умисного вбивства

На Полтавщині поліція обґрунтовано підозрює 49-річного мешканця смт Оржиця, Лубенського району, в умисному вбивстві чоловіка. Слідчі поліції Лубенщини, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

До поліції Оржиччини 21 серпня, близько 7:45, надійшло повідомлення від медиків, що в приватному домогосподарстві по вулиці Миру в селі Заріг, Оржицької тергромади, без ознак життя виявлено 33-річного власника помешкання.

Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Оржиччини та слідчі Лубенського райвідділу.

Євгеній Карпець, начальник Лубенського райвідділу поліції, повідомив:

«У ході проведення першочергових оперативних заходів та слідчих дій, нам вдалося встановити особу, причетну до вчинення даного злочину. Ним виявився мешканець смт Оржиця, 1974 року народження. За попередньою версією слідства, між чоловіками виник конфлікт під час спільного відпочинку, у ході якого фігурант задушив потерпілого. Наразі правопорушникові повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, розслідується кримінальне провадження, відкрите за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції та СУ ГУНП)