Правоохоронці викрили підпільні гральні заклади у Деснянському та Подільському районах столиці

За процесуального керівництва прокурорів Київської місцевої прокуратури № 3 та № 7 виявлено та припинено незаконне функціонування гральних закладів на території Деснянського та Подільського районів столиці.

Так, один з нелегальних гральних залів функціонував під виглядом обміну валют у напівпідвальному приміщенні по вул. Кирилівській, а інший — в окремому приміщенні біля одного найбільших ринків Троєщини.

За результатами обшуків у приміщеннях гральних закладів виявлено та вилучено чорнову документацію, грошові кошти та понад 56 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», надавались незаконні послуги.

Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, а також встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів для притягнення їх до відповідальності.

Викриття незаконної діяльності проводилося спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР НП України та Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Кримінальні провадження розслідуються за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Прес-служба Київської міської прокуратури