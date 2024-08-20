На Сумщині судитимуть медика, який одержав ₴187 500 та $1000 хабаря, а також підбурював громадян до підкупу інших лікарів

Слідчі Охтирського райвідділу поліції ГУНП в Сумській області у взаємодії з Управлінням стратегічних розслідувань в Сумській області викрили протиправну діяльність особи з числа керівництва комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня», який неодноразово отримував неправомірну вигоду та підбурював громадян до підкупу інших лікарів.

Слідством встановлено, що медик створив штучні умови для перемоги в тендері на поставку до лікарні медичного обладнання вартістю 750 000 гривень конкретного товариства з обмеженою відповідальністю. Після того, як товариство виграло зазначені торги, задокументовано факт одержання обвинуваченим 187 500 гривень неправомірної вигоди, що становить 25 % від суми закупівлі.

Більш того, обвинувачений отримав від жінки 1 000 доларів США за працевлаштування її сина-інтерна на посаду лікаря в зазначений медичний заклад.

Також він повідомив пацієнту, що для призначення більш складного протоколу лікування для подальшого отримання висновку про непридатність його до військової служби, необхідно передати завідувачу відділення щонайменше 300 доларів США.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно вище вказаної особи, її дії кваліфіковано ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 27/ч. 2 ст. 369 КК України.

Відділ комунікації поліції Сумської області