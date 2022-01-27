Замах на умисне вбивство двох осіб – військовослужбовця засуджено до 10 років тюрми

Прокурори Луганської спецпрокуратури об’єднаних сил у Луганському апеляційному суді домоглися скасування незаконного вироку. Суд ухвалив новий вирок, визнав військового винним у замаху на умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначив остаточне покарання – 10 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що військовослужбовець ЗСУ вступив у словесну сутичку із двома правоохоронцями під час якої застосував зброю з метою умисного заподіяння смерті іншій людині. Одному потерпілому він заподіяв тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості, іншому — матеріальну шкоду.

Лисичанський міський суд Луганської області призначив військовослужбовцю покарання – 3 роки позбавлення волі із застосуванням ст. 2 Закону України «Про амністію у 2016 році».

Не погодившись з таким вироком суду прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.

Наразі вирок суду набрав законної сили.

Офіс Генпрокурора