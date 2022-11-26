Поширення злочинного впливу та постачання наркотичних засобів до столичного СІЗО: поліцейські викрили організатора та спільників

Так званому «смотрящому за чорним» та шістьом його спільникам оголошено підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України встановили причетних до протиправної діяльності.

Організатором виявився так званий «смотрящий за чорним» у одному з корпусів ізолятора. Як спільників він залучив осіб з волі та утриманців СІЗО. Кожен підозрюваний мав чітко визначені ролі у процесі придбання, перевезення та подальшого збуту наркотичних засобів.

В ході слідства було задокументовано вісім епізодів злочинної діяльності. Заборонені речовини надходили до державної установи шляхом передач. Наркотики ретельно маскували серед інших речей.

23 листопада оперативники провели ряд санкціонованих обшуків у місцях утримання і проживання фігурантів.

Так званому «смотрящому за чорним» оголошено підозру за:

– ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу);

– ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

– ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Іншим фігурантам також повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, а одному з них і за ч. 4 ст. 321 ККУ.

Заходи проводилися за участю працівників СІЗО.

Нагадаємо: 23 листопада, оперативники ДСР викрили у поширенні злочинного впливу “смотрящого” за столичним СІЗО. Чоловіку оголошено підозру.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України