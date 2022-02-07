Мошенник завладевал гаджетами под предлогом ремонта и продавал их

Безработный житель Одессы со средним образованием придумал мошенническую схему, целью которой было незаконное завладение бывшими в употреблении поломанными мобильными устройствами.

Эту технику он собирался реализовать через ломбард или на запчасти, надеясь на то, что, лишившись нерабочего хлама, обманутые пользователи не станут слишком горевать и жаловаться в полицию. Однако, расчет мошенника сработал с точностью до наоборот.

Чтобы заполучить чужие устройства, молодой человек разместил на сайте OLX объявление об услугах ремонта в Одессе устаревшей мобильной техники. При этом, производить ремонт он не собирался изначально, поскольку не располагал необходимыми для этого знаниями и умениями.

Когда владелец какого-нибудь подуставшего смартфона находил это объявление, то звонил по указанному на сайте номеру, чтобы договориться с молодым человеком о замене экрана или батареи, а тот предлагал им встречу в каком-нибудь людном месте города.

Во время этих встреч потерпевшие добровольно передавали мошеннику свои неисправные мобильные устройства, в расчете на то, что после ремонта их техника получит второе дыхание. Однако, лже-ремонтник просто покидал место встречи с чужим смартфоном или планшетом, после чего просто переставал отвечать на звонки потерпевших.

Таким нехитрым способом он завладел различными моделями смартфонов и одним планшетом Samsung, двумя айфонами 4-й и 6-й серий, а также другими устройствами. В материалах возбужденного поданному факту дела перечисляется с десяток потерпевших, чей ущерб невелик, по сравнению с современными ценами на новую технику – от 800 до 1800 гривен.

Фатальный просчет жулика заключался в том, что люди, готовые оплачивать ремонт старой техники, не были готовы смириться с ее кражей. Для них ее потеря была достаточно ощутимой, а потому они не пренебрегли сходить в полицию, чтобы написать заявление на дерзкого жулика.

По факту завладения чужим имуществом путем обмана, было возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст.190 (мошенничество, совершенное повторно). Когда подозрение было предъявлено, обвиняемый принес чистосердечное раскаяние и объяснил свой поступок тяжелым материальным положением: средства нужны были ему на лечение матери, а другого способа раздобыть их он не нашел, так как никто не согласился одолжить ему денег.

До начала судебного рассмотрения его дела, молодой человек возместил потерпевшим полную стоимость украденного. В результате, суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы, но заменил его испытательным сроком. // internetua.com