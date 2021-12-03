В Днепре мужчина расстрелял автомобиль своей «возлюбленной» (фото)

В Днепре 35-летний мужчина расстрелял автомобиль своей возлюбленной и бросил камень на лобовое стекло, а затем скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Происшествие произошло в переулке Тульчинском 2 декабря. По имеющейся информации, 34-летняя женщина сообщила о том, что ее любимый мужчина в состоянии агрессии угрожал ей физической расправой, расстрелял ее автомобиль Toyota Camry и разбил камнем лобовое стекло. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции.

Чуть позднее на улице Передовой правоохранители обнаружили автомобиль Peugeot, в котором на пассажирском сиденье находился тот самый мужчина, расстрелявший автомобиль. «Стрелок» был пьян, матерился и вел себя неадекватно. Также неподалеку, возле дерева, был найден травматический пистолет Форт-12, из которого, по предварительной информации, мужчина и расстрелял автомобиль Toyota. В связи с «буйным» поведением полицейские задержали его при помощи физической силы, надели на него наручники и доставили в отделение полиции.