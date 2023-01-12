Трьох працівників виправної колонії на Миколаївщині підозрюють у співпраці з окупантами

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури трьом працівникам державної установи «Снігурівська виправна колонія № 5» заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у червні 2022 року підозрювані, перебуваючи на окупованій території м. Снігурівка, добровільно погодились обійняти псевдопосади у незаконно створеному окупантами правоохоронному органі – Херсонському слідчому ізолятору Управління служби виконання покарань по Херсонській області.

Працюючи у незаконно створеному окупантами правоохоронному органі вони активно підтримували збройну агресію рф проти України та виконували вказівки окупантів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура