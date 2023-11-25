На Полтавщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні 13-річної дівчини

До відділу №2 (м.Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління поліції 24 листопада надійшло повідомлення від мешканки одного із сіл Козельщинської громади про вчинення дій сексуального характеру відносно малолітньої дівчини. Поліція розпочала досудове розслідування.

Отримавши повідомлення про злочин, на місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції, яка встановила особу правопорушника.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив: “Під час проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили причетну до злочину особу. Ним виявився місцевий житель, 1993 року народження, який неодноразово ґвалтував малолітню дівчину, 2010 року народження. На даний час з фігурантом працюють слідчі. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу”.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Глобинської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 152 (Вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(за матеріалами Кременчуцького райуправління поліції)