На Полтавщині затримали підозрюваного в умисному вбивстві мешканки села Великі Кринки

Мешканця Глобинщини затримали 16 жовтня в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучені з місця події речові докази спрямували на судову експертизу. За погодженням з Глобинською окружною прокуратурою, слідчі відділу № 1 (м. Глобине) Кременчуцького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Про насильницьку смерть мешканки села Великі Кринки поліції стало відомо сьогодні, близько 4-ї ранку. Начальник відділу поліції № 1 Сергій Джулай повідомив: «Під час проведення першочергових оперативних заходів та слідчих дій працівники карного розшуку встановили, що 72-річна жінка отримала смертельні ножові поранення під час спільного дозвілля з 51-річним власником домогосподарства. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає кримінальне покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Кременчуцького РУ поліції)