На Полтавщині затримали підозрюваного в замаху на вбивство

У Кременчуці під час конфлікту місцевий мешканець спричинив проникаюче поранення своєму знайомому. Потерпілого в тяжкому стані доставлено до лікарні. Поліція розслідує замах на вбивство.

4 листопада близько 22:30 до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення, що біля будинку по вулиці Університетській стався конфлікт між чоловіками. Одного з них із тілесними ушкодженнями каретою екстреної медицини доставили до лікарні.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції, оперативники та патрульні.

Олександр Холондович, начальник Кременчуцького райуправління поліції Полтавщини, зазначив:

«У ході першочергових оперативних та слідчих дій встановлено, що під час спільного дозвілля між двома чоловіками виникла сварка. У ході конфлікту чоловік 2001 року народження наніс розбитою пляшкою проникаюче поранення своєму знайомому 2003 року народження. Потерпілого в тяжкому стані доставлено до лікарні. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання судом запобіжного заходу».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Кременчуцького райуправління поліції та СУ ГУНП)