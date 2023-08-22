У Києві чоловік під час застілля вбив свого товариша

У ході словесного конфлікту чоловік схопив кухонний ніж та вдарив товариша тричі у груди. Співробітники поліції затримали порушника та повідомили йому про підозру. За умисне вбивство чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 від медиків надійшло повідомлення про те, що в квартирі на вулиці Північній знаходиться чоловік з ножовим пораненням без ознак життя. За вказаною адресою одразу виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, патрульні поліцейські та судово-медичний експерт.

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко, внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці:

«Прибувши ми з’ясували, що під час спільного застілля чоловік попросив у товариша гроші для придбання алкогольних напоїв. Між знайомими виник словесний конфлікт, у ході якого фігурант схопив зі столу кухонний ніж та тричі вдарив потерпілого в груди. Слідчі вилучили з квартири ніж зі слідами крові та направили його на експертне дослідження».

77–річного уродженця Київської області правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу за погодженням з Оболонською окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Судом вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва