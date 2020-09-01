Лідера та трьох учасників ОЗГ судитимуть за вимагання коштів з мешканців Хмельницької області

Організатором групи був 28-річний мешканець Хмельницької області, раніше засуджений за викрадення людини та вчинення інших тяжких злочинів. Заручившись підтримкою так званих «спортсменів», частина з яких також вже мали проблеми із законом, зловмисники залякували громадян та вимагали кошти.

У ході досудового розслідування поліцейські зібрали докази їхньої причетності до чотирьох фактів вимагання коштів.

Зокрема один із потерпілих мав сплатити 10 тисяч доларів США у якості боргу та вибачень за нібито персональні образи на адресу правопорушника. Від іншого громадянина намагались отримати 160 тисяч гривень за відмову займатися збутом наркотиків. В цьому випадку, у разі відсутності коштів, чоловік міг розрахуватися зі зловмисниками, перереєструвавши на них свій автомобіль.

Ще двоє потерпілих, які також відмовилися збувати наркотики, мали віддати їм 40 тисяч гривень та 1000 доларів США. При цьому усім потерпілим погрожували побиттям, фізичною розправою та навіть вбивством.

Наприкінці травня цього року працівники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, слідчого управління поліції Хмельницької області за процесуального керівництва обласної прокуратури та за силової підтримки КОРД затримали організатора та одного з учасників злочинного угруповання під час безпосередньої передачі їм коштів одним з потерпілих.

Організатору та трьом учасникам угруповання слідчі повідомили про підозру, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, матеріали якого з обвинувальним актом скерували до суду. Зловмисникам інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Обвинуваченим може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України