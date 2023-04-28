У Києві у хабарництві викрили посадовця держустанови

Фігурант вимагав від директора приватного підприємства неофіційну щомісячну оплату у розмірі 10 тисяч гривень за оренду приміщень, які перебувають у власності держпідприємства. Його затримали під час отримання грошового траншу. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років в’язниці.

Слідчі столичного главку поліції спільно із співробітниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва прокуратури викрили посадовця в отриманні неправомірної вигоди. Правопорушником виявився місцевий мешканець, 1986 року народження.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що фігурант перебуваючи на посаді начальника відділу управління майном одного із держпідприємств, вимагав від директора приватного підприємства оплату за оренду приміщень в якості неофіційної щомісячної плати. Вартість такої «угоди» становила 10 000 гривень на місяць.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання грошового траншу. У ході обшуків у робочому кабінеті затриманого та службовому автомобілі вилучено гроші у сумі 10 тисяч гривень, мобільний телефон, договори суборенди та іншу службову документацію, флеш-носії і чорнові записи.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, та повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва