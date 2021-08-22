Извращенца, который пугал в парке жительниц Николаева, оштрафовали на ₴17 тыс. и отпустили

Суд наказал штрафом в 17 тысяч гривен мужчину, который гонялся за женщинами в Балабановском лесу и онанировал.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Корабельного райсуда Николаева.

Как известно, ранее сообщалось, что изначально полицейские не хотели принимать заявления от граждан по поводу действий этого мужчины, который приехал из Закарпатья. Местные жители добились своего и заставили полицию принять три заявления по действиям мужчины, но через два часа после задержания его вновь отпустили на свободу.

В итоге полиция собрала жалобы от девяти женщин. Всего зафиксировано 11 эпизодов правонарушения с февраля по май этого года.

Все женщины одинаково описывали действия мужчины: он пытался резко сократить дистанцию, онанировал и выкрикивал нецензурную лексику. На замечания мужчина не реагировал.

В суде мужчина признал свою вину.

В итоге судья Татьяна Головина признала Василия Бенцу виновным в совершении проступка по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство») и назначила ему наказание в виде штрафа на 17 тысяч гривен. При этом суд сделал ему рассрочку на выплату штрафа – его обязали на протяжении года платить по 1416,67 гривен. // Преступности.НЕТ