суд покарав двох киян за вчинення домашнього насильства

У Дарницькому районі столиці чоловік та жінка за непроходження програми для кривдників отримали один та три місяці арешту відповідно.

Наприкінці минулого року працівниками сектору протидії домашньому насильству Дарницького управління поліції було притягнуто до адміністративної відповідальності двох місцевих мешканців. На 32-річного чоловіка та 41-річну жінку поліцейські склали адміністративні протоколи за ст.173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства в сім’ї. Як наслідок, порушники отримали покарання у вигляді виконання громадських робіт та адміністративні стягнення у вигляді штрафу.

Протягом тривалого часу чоловік вчиняв психологічне домашнє насильство відносно своїх матері та сестри, а жінка відносно своєї свекрухи. Кривдники ображали близьких родичів нецензурними словами, у стані алкогольного сп’яніння сварились із рідними та застосовували фізичну силу. У результаті протиправні дії зловмисників призвели до розладу здоров’я, психологічних страждань та погіршення якості життя членів їх сімей.

Крім того, Дарницький районний суд задовольнив клопотання працівників сектору протидії домашньому насильству територіального підрозділу та виніс рішення направити порушників на проходження програми для кривдників. Втім, зловмисники не виконали рішення суду належним чином, в зв’язку з чим правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 390-1 Кримінального кодексу України – невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників.

Дарницький районний суд розглянув матеріали справ та виніс порушникам вироки: жінка отримала один місяць арешту, а чоловік – три.

Відділ комунікації поліції Києва

Євген Ласкін