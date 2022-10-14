На Полтавщині жінка понад рік обкрадала пенсіонерку в Лубенському районі

Працівники сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Оржиця) Лубенського райвідділу поліції, за процесуального керівництва Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури, задокументували 15 фактів крадіжки з банківської картки пенсіонерки. До вчинення кримінальних правопорушень причетна 30-річна місцева мешканка. Фігурантці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

За попередньою версією слідства, підозрювана упродовж майже півтора року систематично викрадала з банківської карти 78-річної жительки одного із сіл Оржицької тергромади Лубенського району грошові кошти.

Сергій Рекун, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«У процесі досудового розслідування нами встановлено, що загальна сума завданих потерпілій збитків становить понад 25 тисяч гривень. Слідчі з’ясували, що 30-річна місцева жінка, під приводом здійснення телефонного дзвінка, брала у потерпілої мобільний телефон та, за допомогою набору необхідної комбінації, перераховувала гроші з картки пенсіонерки на свою банківську картку. Наразі фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та обрано слідчим суддею Хорольського районного суду запобіжний захід – особисте зобов’язання».

За даним фактом слідчими сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Оржиця), під процесуальним керівництвом Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень відкритих за частинами 1 (Крадіжка), 2 (Крадіжка, вчинена повторно) та 4 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) статті 185 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини судом, жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Лубенського районного відділу поліції)