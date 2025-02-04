На Полтавщині жінка застрелила сусідського кота

Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту, що стався 3 лютого близько 12:15 в одному із сіл Ланнівської громади. До відділу поліції №3 (м. Карлівка) звернувся 32-річний місцевий житель із повідомленням про те, що його кота вбила сусідка.

Попередньо встановлено, що тварину смертельно поранено з пневматичної рушниці біля господарства 53-річної місцевої мешканки. Поліція вилучила зброю.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює причини та обставини події.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)