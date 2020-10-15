Двох мешканок Дніпропетровської області засуджено до 15 років позбавлення волі за жорстоке вбивство на Луганщині.

За принципової позиції прокурорів Сватівського відділу Старобільської місцевої прокуратури після апеляційного оскарження та скасування вироку першої інстанції у зв’язку з м’якістю призначеного покарання збільшено строк позбавлення волі обвинуваченим в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю та з корисливих мотивів (п. п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Сватівський районний суд Луганської області врахував доводи прокуратури та ухвалив новий вирок, яким двом мешканкам Дніпропетровської області призначено по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Стороною обвинувачення доведено, у лютому 2015 року 23-річна та 24-річна особи, вступивши в злочинну змову та обговоривши можливі способи вчинення умисного вбивства потенційної жертви з метою викрадення майна, приїхали до знайомої в с. Житлівку Кремінського району, де раніше проживала одна з них. У літньої жінки вони залишилися ночувати та за раніше обумовленим планом серед ночі завдали їй 35 ударів кухонним ножем у різні частини тіла.

Після заподіяння смерті потерпілій обвинувачені викрали з будинку належні потерпілій речі: мобільні телефони, дрібну побутову техніку, текстильні вироби, ювелірні вироби, грошові кошти та інші особисті речі на загальну суму понад 25 тис. гривень.

Нагадуємо, у червні 2019 року Сватівським районним судом Луганської області вказані особи були засуджені до 14 років позбавлення волі.

На даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівського відділу Старобільської місцевої прокуратури)