Судитимуть осіб, які привласнили кошти під час реконструкції Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальні акти стосовно 35-річного директора підприємства-підрядника за фактом привласнення бюджетних коштів (ч.4 ст.191 КК України) та 41-річного інженера з технічного нагляду за фактом службової недбалості (ч.2 ст.367 КК України).

Встановлено, що наприкінці 2019 року КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи» укладено договір на проведення будівельних робіт по реконструкції (утепленню) будівлі з переможцем тендеру – одним із львівських товариств.

З метою привласнення бюджетних коштів, директор підприємства використав при будівництві матеріал, який не відповідав проектно-кошторисній документації, а також вказав його значно завищену вартість. А інженер з технічного нагляду через службову недбалість не здійснив належної перевірки та прийняв виконанні робити, засвідчивши своїм підписом та печаткою відповідні документи. На підставі цього було здійснено перерахунок бюджетних коштів за виконану роботу.

Як результат, комунальному підприємству було заподіяно матеріальну шкоду на суму понад 370 тис грн.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури