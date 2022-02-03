У Сумах оперативно затримали трьох чоловіків, які скоїли розбійний напад

Менше години знадобилося правоохоронцям аби викрити та затримати чоловіків, які скоїли розбійний напад на сумчанина та забрали у нього 400 000 гривень. Викрадені кошти поліцейські вилучили, а відносно зловмисників відкрили кримінальне провадження.

Вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення від 68-річного жителя обласного центру про те, що на одній із вулиць міста незнайомі чоловіки побили його, скориставшись газовим балончиком та погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрали у нього сумку в якій було близько 400 000 гривень. Після чого втекли на невідомому автомобілі.

Правоохоронці відразу розпочали комплекс першочергових оперативно-розшукових дій. У ході яких співробітники управління карного розшуку, слідчого управління, відділу кримінального аналізу ГУНП, Сумського районного управління поліції, за силової підтримки роти поліції особливого призначення, управління патрульної поліції, управління поліції охорони, встановили та затримали зловмисників.

«Зловмисниками виявились два жителі обласного центру, 42-х та 40-ка років, третій – 47-річний мешканець Білопільщини. Наразі їх затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу», — зазначив начальник Головного управління Національної поліції в Сумській області Сергій Чиж.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області