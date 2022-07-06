Що робити у разі викрадення телефона: поради від Держспецзв’язку
У випадку викрадення мобільного або його втрати необхідно виконати п’ять головних дій. Вони допоможуть убезпечити особисту інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держспецзв’язку.
П’ять головних порад
- По-перше, у випадку втрати мобільного, щоб убезпечити свою інформацію, потрібно повідомити про викрадення своєму оператору, щоб він заблокував SIM-картку.
- По-друге, треба звернути увагу на те, що зазвичай оператори просять надати додаткову інформацію, наприклад, PUK-код чи номери, на які ви найчастіше дзвонили тощо. Майте її під рукою.
- Також необхідно змінити за можливості паролі до всіх своїх облікових записів (Google, соцмережі, онлайн-банкінг, «Дія» та інші) через інший пристрій.
- Крім того, заблокуйте банківські картки, на яких є гроші та встановлені кредитні ліміти, щоб зловмисники не змогли скористатися вашими фінансами. Для цього треба звернутися на гарячу лінію вашого банку, у відділення або скористайтеся інтернет-банкінгом.
- Обов’язково звернутися з відповідною заявою до поліції.