На Одеській митниці виявлено ще майже 250 прихованих від розмитнення контейнерів

Працівники ДБР в чіткій координації з Офісом Генерального прокурора продовжують ефективну та комплексну протидію зловживанням на митниці. Зокрема, на Одеській митниці триває результативна «ревізія» прихованих від розмитнення контейнерів.

Цього разу на території терміналу було виявлено 247 таких контейнерів. Наразі розпочався огляд терміналу та вмісту контейнерів. Про результати цієї роботи буде повідомлено додатково.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Усі заходи відбуваються в межах рішень президента України та РНБО щодо протидії контрабанді та наповнення державного бюджету України.

Нагадаємо, 18 жовтня працівники ДБР виявили на Одеській митниці 133 контейнери з товарами, термін розмитнення яких сплив. Впродовж тривалого часу посадовці митниці не вжили жодних заходів щодо передачі виявленого товару уповноваженим органам для їх реалізації та направлення коштів у дохід держави. Ймовірно, йдеться про схему ухиляння від сплати податків, що призводить до втрати бюджетом значних коштів.

Під час обшуків на території контейнерних терміналів, слідчі ДБР знайшли гелікоптер, елітні автомобілі, техніку, величезні партії взуття, у тому числі брендового, будівельні матеріали та устаткування. Вартість товару складала щонайменше 1,5 млрд гривень.

Дії щодо викорінення зловживань на митниці та збільшення надходжень митних платежів до державного бюджету тривають. Наразі буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії росії проти України не вжили жодних заходів для своєчасного наповнення бюджету. Заходи щодо протидії зловживанням на митниці продовжаться і в інших регіонах України.

ДБР