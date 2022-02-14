На Прикарпатье криминального «авторитета» застрелили в кресле стоматолога

В городе Яремче Ивано-Франковской области застрелили мужчину в кресле стоматолога. Полиция начала поиски убийцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Ивано-Франковской области.

В 18.45 на линию 102 поступило сообщение об убийстве в г. Яремче. В полицию обратился врач-стоматолог. Он сообщил полицейским, что в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента. Злоумышленник сразу скрылся.

При оказании медицинской помощи пострадавший скончался.

На месте происшествия работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа по выяснению обстоятельств совершенного уголовного правонарушения и поиска причастных лиц.

«В области производится специальная полицейская операция. На поиски подозреваемого привлечены все оперативные службы и наряды полиции», — говорится в сообщении полицейских.

По информации источников местного издания «Галицкий корреспондент», речь идет об Игоре Дудке — криминальном авторитете по прозвищу «Сухой». Издание сообщает, что киллер выпустил несколько пуль и затем скрылся с места событий.