У Львівському районі внаслідок наїзду автомобіля загинув дворічний хлопчик

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 29 серпня, близько 12.00, на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Раковець Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Пежо 407», 43-річний житель Нового Роздолу, здійснив наїзд на дворічного хлопчика, мешканця модульного містечка одного з сіл Львівського району, який перебував у дитячому візочку, яким керувала його мати.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області