На Вижниччині поліцейські оперативно встановили водія, який збив велосипедиста та втік з місця події

Вчора у селі Лукавці водій автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 308» наїхав на 65-річного буковинця та покинув місце дорожньо-транспортної пригоди не повідомивши про це відповідні служби. У результаті аварії потерпілий отримав тілесні ушкодження. Буковинські поліцейські оперативно встановили особу та місцезнаходження керманича, причетного до автопригоди.

Уранці 26 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Лукавці невстановлений водій допустив наїзд на велосипедиста і втік з місця події. Унаслідок ДТП 65-річний житель села Верхні Лукавці отримав тілесні ушкодження. Лікарі бригади швидкої медичної допомоги госпіталізували потерпілого чоловіка до медичного закладу.

Для розшуку водія та транспортного засобу, причетного до скоєння наїзду було орієнтовано наряди поліції Чернівецької області. За результатами оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили місцезнаходження автомобіля, на якому були пошкодження, характерні для дорожньо-транспортної пригоди та особу водія. Ним виявився 29-річний житель Сторожинецької громади, який на момент скоєння ДТП керував автомобілем «Mercedes-Benz Sprinter 308».

Слідчі поліції внесли відомості про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Транспортний засіб вилучено. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області