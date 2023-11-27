Сплатять понад мільйон гривень до бюджету – засуджено 4-х учасників нелегального тютюнового «бізнесу»

За публічного обвинувачення прокурорів Вінницької обласної прокуратури за незаконне придбання, зберігання, збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів засуджено 4-х учасників організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України).

Прокурором у суді доведено, що свій нелегальний «бізнес» четверо спільників розпочали у другій половині 2022 року. Двоє «працювали» в Одесі, звідки контрафактний тютюн роз’їжджався по регіонах України, двоє координували роботу на Вінниччині, де функціонувало 27 «точок» з продажу товару.

Під час документування злочину було проведено близько пів сотні обшуків, у ході яких вилучено контрафактні цигарки, грошові кошти, записи з «чорною бухгалтерією», засоби зв’язку, носії інформації тощо.

За наданими стороною обвинувачення матеріалами Вінницьким міським судом усіх осіб визнано винними та засуджено до штрафу в загальній сумі 365 тис. грн.

Крім того в дохід держави конфісковано кошти, отримані ділками від реалізації контрафактного товару, – 762 тис. грн.

Також конфісковано та знищено понад 156 тис. пачок незаконного виготовлених тютюнових виробів різних брендів, що за цінами «чорного ринку» становить понад 6,5 млн грн.

Під тягарем наданих прокурором доказів свою вину в інкримінованих злочинах усі учасники групи визнали повністю.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури