На Прикарпатье подозреваемый в мошенничестве сбежал из зала суда
В четверг, 30 декабря, из помещения Ивано-Франковского городского суда сбежал 37-летний мужчина. Его подозревают в мошенничестве.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Нацполиции.
Сообщается, что побег случился после того, как суд вынес решение продлить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
По факту побега следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса Украины. Продолжается розыск беглеца.
Также в полиции опубликовали его фото и просят всех, кому известно его место нахождения, обратиться к правоохранителям.Tweet