На Прикарпатье подозреваемый в мошенничестве сбежал из зала суда

В четверг, 30 декабря, из помещения Ивано-Франковского городского суда сбежал 37-летний мужчина. Его подозревают в мошенничестве.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Нацполиции.

Сообщается, что побег случился после того, как суд вынес решение продлить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

По факту побега следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса Украины. Продолжается розыск беглеца.

Также в полиции опубликовали его фото и просят всех, кому известно его место нахождения, обратиться к правоохранителям.