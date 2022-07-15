Псевдобанкір обшахраював тернополянку на чималу суму

Ваш банківський рахунок заблоковано, збій системи або ж збільшення кредитного ліміту – саме під такими способами пройдисвіти телефонують до мешканців області та довідуються конфіденційну інформацію. Вони спустошують електронні гаманці, привласнюючи заощадження краян.

Від такого роду злочину потерпіла жителька обласного центру 1951 року народження. До неї зателефонував невідомий та представився співробітником фінансової установи. Він зазначив про несанкціоноване втручання в банківську систему й аби уберегти кошти жінки необхідно повідомити персональні дані. Тернополянка без роздумів зробила все що її попросив аферист, а за лічені хвилини отримала сповіщення про списання 5600 гривень.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Аби розпізнати шахрайство і не стати його жертвою, слід запам’ятати:

— співробітники банку ніколи не вимагають назвати останні три цифри на зворотному боці картки (CVV-код), пароль від карти, термін дії, одноразовий пароль, код операції, який приходить на телефон;

— якщо вас просять перевести куди-небудь гроші для того, щоб активувати або розблокувати картку, не піддавайтеся на такі вмовляння. Адже співробітники фінустанови не можуть вимагати переказу грошей, а такі прохання явно вказують на шахрайство;

— дзвінок або СМС надходить з незнайомого номера, якого точно немає на офіційному сайті фінансової установи. Номер також можна знайти на зворотному боці карти.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області