На Прикарпатье преподаватели хотели работать с фейковыми COVID-сертификатами

Полицейские начали уголовные производства за использование поддельных свидетельств о вакцинации.

В Ивано-Франковской области у преподавателей учебных заведений обнаружили поддельные международные свидетельства о вакцинации против COVID-19.

Об этом рассказали в полиции области.

О подделке правоохранителям сообщили работники Коломыйского городского центра первичной медико-санитарной помощи. По их словам, во время проверки международных сертификатов о вакцинации, которые предоставили администрации местных учебных заведений, было выявлено ряд фактов подделки паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 у работников учебных заведений.

«Речь идет об отсутствии их данных о вакцинации в электронной системе здравоохранения, а также печати и подписи врачей не соответствуют действительности. В ходе следственных действий полицейские изъяли поддельную документацию и начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины», — говорят в полиции.

Правоохранители в очередной раз отмечают, что использование недействительных сертификатов о вакцинации или результатов ПЦР-тестирования является преступлением. // УНИАН