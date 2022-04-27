На Прикарпатті директора ТОВ судитимуть за ухилення від сплати ₴2,8 млн. податків

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та підробку документів (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).



За даними слідства, керівник ТОВ налагодив схему зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток та податку на додану вартість, а також приховування реальної митної вартості товару. Він за допомогою підприємств, які були створені для прикриття незаконної діяльності, та за рахунок внесення неправдивих відомостей до декларацій з податку на прибуток ухилився від сплати 2 млн 840 тис. грн податків та зборів.



Левова частка з цієї суми – несплачені платежі унаслідок приховування реальної митної вартості автокрану під час митного оформлення.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура