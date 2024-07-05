Посадовця оборонно-промислового підприємства судитимуть за «мертві душі»

Начальник цеху табелював двох підлеглих у той час, коли вони не зʼявлялись на роботі. Загалом їм було безпідставно нараховано майже 200 тисяч гривень заробітної плати. За скоєне правопорушнику загрожує від штрафу до обмеження волі.

Протиправні дії посадовця викрили та задокументували слідчі Одеського районного управління поліції № 1 та кіберполіцейські за оперативним супроводом співробітників Управління СБУ в Одеській області.

Правоохоронці зʼясували, що 60-річний керівник з січня 2023 по січень 2024 року, неналежно виконуючи свої службові обов’язки та проявляючи злочинну недбалість, не контролював присутність двох підлеглих на робочому місці, і в той час, коли вони або зовсім не були на роботі, або ж зрідка навідувались, зазначав у табелі обліку робочого часу цеху інформацію про повну їх зайнятість.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 50-річний працівник підприємства впродовж року не був на роботі майже 900 годин, а керівник нарахував йому 36 тисяч гривень незаконної зарплатні. А 44-річний співробітник побив його рекорд і отримав понад 153 тисячі гривень за не відпрацьовані 1336 годин в цеху.

Своїми діями фігурант спричинив державі збитків в розмірі 189 605 тисяч гривень, з яких 153 тисячі працівники вже повернули.

«Ми зібрали достатню кількість доказів і під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси висунули посадовцю обвинувачення за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України, тобто у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам. Обвинувальний акт скеровано до суду. Правопорушнику загрожує штраф від 34000 до 68000 гривень або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», – повідомила начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу територіального підрозділу поліції Валентина Горошко.

Одеське районне управління поліції № 1