На Прикарпатті керівника підприємства підозрюють у заволодінні ₴14 мільйонами бюджетних коштів

Правоохоронці встановили, що на проведення будівництва басейну в місті Коломия Івано-Франківської області із державного бюджету було виділено понад 100 мільйонів гривень. Однак директор підрядної організації, яка зареєстрована у Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, вніс неправдиві відомості в акти виконаних робіт будівництва. Чоловік отримав на рахунки підприємства бюджетні кошти та розпорядився ними на власний розсуд.

У ході досудового розслідування проведена будівельно-технічна експертиза, за висновками якої було встановлено, що до актів виконаних робіт включено роботи, які фактично не виконувалися взагалі або були виконані частково.

Внаслідок незаконних дій 61-річний керівник підприємства заволодів бюджетними коштами в сумі понад 14 мільйонів гривень. Правопорушнику повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах або організованою групою) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління (детективи) Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини