На Прикарпатті поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві

Оперативні працівники розшукали та затримали зловмисника впродовж декількох годин, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві прикарпатця. На цей час чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, слідчі проводять розслідування.

21 серпня близько 13 години на лінію «102» надійшло повідомлення від мешканця Івано-Франківська, який розповів, що виявив свого сусіда без ознак життя.

На місце події негайно виїхали слідчі слідчого управління, оперативні працівники, слідчо-оперативна група, експерт-криміналіст, кінолог зі службовою собакою.

Під час огляду на тілі загиблого правоохоронці виявили сліди насильницької смерті.

У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили обставини вказаного злочину, а надалі – й особу зловмисника.

Встановлено, що 51-річний потерпілий за місцем проживання розпивав спиртні напої з 42-річним товаришем. Раптом між нетверезими чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого зловмисник схопив до рук ножа та наніс потерпілому ряд ударів в область грудної клітки. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Слідчі затримали підозрюваного в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини