На Прикарпатті приватного адвоката викрито на зловживанні впливом

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури приватному адвокату повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Встановлено, що підозрюваний вимагав та отримав 1500 доларів США від мешканця регіону. За вказану суму фігурант обіцяв вплинути на посадовців Коломийського ВП ГУ НП в області та вирішити питання щодо непритягнення особи до кримінальної відповідальності за крадіжку, поєднану із проникненням до житла.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Заходи щодо викриття протиправної діяльності проводились ВБКОЗ УСБУ спільно зі слідчими ГУ НП в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури