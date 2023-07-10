За несплату ₴17 млн. податків судитимуть керівника столичного підприємства

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Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника столичного підприємства за обвинуваченням в умисному ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах, видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа та використанні завідомо підробленого документа (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у 2019 році керівник підприємства розробив та реалізував схему ухилення від сплати податків під час ввезення на територію України палива для реактивних двигунів.

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Так, для мінімізації податкових зобов’язань підприємець скористався пільговим механізмом сплати податків, використавши підроблений вексель та зазначивши в офіційних документах неправдиву інформацію про те, що отримувачем цього палива є підприємство із забезпечення державного матеріального резерву.

Таким чином керівник компанії ухилився від сплати 17 млн грн. податків.

З метою відшкодування завданих збитків прокурором заявлено цивільний позов на суму 17 млн грн, а також накладено арешт на майно підозрюваного на загальну суму 5, 6 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось ТУ БЕБ у м. Києві.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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