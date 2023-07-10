За несплату ₴17 млн. податків судитимуть керівника столичного підприємства

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника столичного підприємства за обвинуваченням в умисному ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах, видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа та використанні завідомо підробленого документа (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у 2019 році керівник підприємства розробив та реалізував схему ухилення від сплати податків під час ввезення на територію України палива для реактивних двигунів.

Так, для мінімізації податкових зобов’язань підприємець скористався пільговим механізмом сплати податків, використавши підроблений вексель та зазначивши в офіційних документах неправдиву інформацію про те, що отримувачем цього палива є підприємство із забезпечення державного матеріального резерву.

Таким чином керівник компанії ухилився від сплати 17 млн грн. податків.

З метою відшкодування завданих збитків прокурором заявлено цивільний позов на суму 17 млн грн, а також накладено арешт на майно підозрюваного на загальну суму 5, 6 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось ТУ БЕБ у м. Києві.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура