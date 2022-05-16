На Прикарпатті рецидивіст та його подруга зарізали двох жінок

За процесуального керівництва обласної прокуратури оголошено підозру 40-річному раніше неодноразово судимому чоловіку та 27-річній жінці за розбій і вбивство двох жінок (ч. 4 ст. 187 та п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідством установлено, що на Рожнятівщині під час розпивання алкогольних напоїв з однією із потерпілих на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків зловмисники вирішили позбавити її життя. З цією метою вони спільно нанесли потерпілій ряд ударів ножем в область грудної клітки, від яких настала її смерть на місці. Щоб приховати злочин, тіло перенесли до вбиральні домогосподарства.

Продовжуючи свої злочинні дії, зловмисники з цілюю заволодіння чужим майном, проникли в житловий будинок іншої потерпілої та вчинили розбійний напад. Заволодівши майном, а саме комп’ютерною технікою, телевізором та ювелірними виробами, злочинці вирішили позбавити життя і цю жінку таким самим способом. Після всього скоєного втекли.

На даний час нападників затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Івано-Франківська обласна прокуратура