На Прикарпатті розкрито вбивство чоловіка, тіло якого знайшли у річці (відео)

Нагадаємо, повідомлення про зникнення 56-річного мешканця Надвірної, який проживав один, надійшло до поліції 25 вересня від його дочки.

На розшук прикарпатця негайно був зорієнтований особовий склад поліції, громадськість і допоміжні сили. Опитувалися сусіди, знайомі та родичі, перевіряли камери відеоспостереження. Для встановлення місця знаходження автомобіля та громадянина перевіряли території Надвірної та ближніх районів. Оперативники управління карного розшуку обласної поліції, спільно з працівниками слідчого управління, надвірнянськими колегами вжили всіх заходів для розкриття злочину.

Як з’ясували правоохоронці, вбивство сталося 16 вересня у Надвірній. Між загиблим та його 37-річним знайомим, який деякий час працював та проживав у чоловіка, виник конфлікт. Чоловіки посварилися з приводу оплати за виконану роботу. В ході суперечки зловмисник схопив молоток та завдав декілька ударів по голові господаря. Після чого, з метою приховання слідів злочину, незаконно заволодів автомобілем та мобільним телефоном загиблого, а тіло вирішив заховати. Спочатку затриманий все заперечував, надаючи суперечливі покази, вигадуючи неправдиві алібі, а потім зізнався у вбивстві розшукуваного та розповів, що тіло скинув у річку.

Декілька днів поліцейські спільно з рятувальниками шукали тіло у річці. Та вже невдовзі поліцейським таки вдалося розкрити даний злочин: тіло вбитого знайшли закопаним на березі річки у Надвірній.

Правоохоронці також встановили, що зловмисник уже раніше судимий за вбивство, а у 2015 році вийшов із місць позбавлення волі.

Підозрюваного затримано. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

magnolia-tv.com за матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області