На Прикарпатті викрили хакера, який розповсюджував шкідливе програмне забезпечення та викрадав конфіденційні дані

Правоохоронці заблокували діяльність комп’ютерної мережі, через яку поширювалися віруси, проводилась DDoS-та спам-атаки.

В ході проведення оперативних заходів правоохоронці встановили, що керував ботнетом 31-річний мешканець Івано-Франківської області, фахівець в ІТ-сфері.

Чоловік за допомогою власного потужного апаратно-технічного обладнання та спеціально підготовленого програмного забезпечення спрямовував ресурси зараженої мережі для атак на сервери, підбору паролів до скриньок електронної пошти на віддалених комп’ютерах. Крім цього, зловмисник надавав послуги з накрутки відвідувань сайтів та рейтингу в пошуку Google. Він виготовляв та видавав користувачам атестати підсанкційної платіжної системи, які використовуються для проведення транзакцій.

У ході обшуків, проведених за місцем проживання зловмисника вилучено комп’ютерну техніку, яку він використовував у своїй злочинній діяльності.

За даним фактом поліція розпочала кримінальні провадження за ч. 1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) та ч. 1 ст. 363-1(Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

Протиправну діяльність зловмисника викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам Прикарпаття спільно зі співробітниками УСБУ в Івано-Франківській області та слідчими Коломийського районного управління поліції за процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини