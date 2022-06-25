На Прикарпатті викрили інтернет-шахрая, який ошукав щонайменше 20 осіб

Потерпілі переслали зловмиснику близько 100 тисяч гривень за комп’ютерну техніку, але товар не отримали. За скоєне фігуранту загрожує до 8-ми років ув’язнення.

Протиправні дії 33-річного коломиянина викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно з коломийськими поліцейськими.

Як встановили правоохоронці, під час воєнного стану зловмисник шахрайським способом видурював гроші у громадян, а саме здійснював продаж неіснуючих товарів через Інтернет. Йдеться про комп’ютерну, побутову техніку та комплектуючі деталі до них. Підозрюваний створив сайт в мережі, де розмістив оголошення про продаж неіснуючої комп’ютерної та побутової техніки. А далі — входив у довіру потенційним покупцям. Потерпілі скидали шахраєві завдатки за техніку, однак товар так і не отримали. Так, аферист отримав від людей близько 100 тисяч гривень.

Під час обшуку в помешканні фігуранта виявлено та вилучено мобільні телефони, сім-карти, банківські платіжні карти ноутбуки, чорнові записи та інші речові докази його злочинної діяльності.

Зловмиснику слідчі повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. За скоєне підозрюваному загрожує покарання позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Коломийська окружна прокуратура.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини