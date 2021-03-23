На Прикарпатті викрито чергову схему ухилення від сплати податків

Головним управлінням ДФС в Івано-Франківській області за процесуального керівництва прокуратури Івано-Франківської області викрито схему ухилення від сплати податків особами, які організували діяльність мережі закладів громадського харчування.

Так, у період 2019-2020 років організатори мережі закладів громадського харчування не відобразили в повному обсязі доходи, отримані від своєї діяльності, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податків на суму майже 5 млн. гривень.

На підставі ухвал суду працівники податкової міліції провели обшуки в офісному приміщенні та закладах громадського харчування, за результатами яких вилучено первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, а також грошові кошти в сумі 1,5 млн. гривень.

За даним фактом ведеться слідство за ст.212 КК України (Умисне ухилення від сплати податків).

ДФС в Івано-Франківській області