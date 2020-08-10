На Прикарпатті за одержання неправомірної вигоди судитимуть лісничого

Прокуратура Івано-Франківської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно лісничого одного з державних лісогосподарських підприємств Івано-Франківської області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець одержав 500 дол США за продаж саджанців хвойних дерев поза офіційним бухгалтерським обліком підприємства.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області ДСР Національної поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Івано-Франківської області