У селищі під Києвом невідомі підірвали і пограбували два банкомати

У Київській області в селищі Борова невідомі підірвали і пограбували два банкомати.

Про це повідомило 28 жовтня видання «Обозреватель».

«Четверо невідомих в балаклавах за допомогою газо-повітряної суміші підірвали банкомати АТ «Ощадбанк» і ВАТ «Укрсиббанк», які вмонтовані в фасадну стіну продуктового магазину», — сказано в повідомленні.

Після вибуху зловмисники забрали касети з грошима і втекли. В даний момент встановлюється сума викрадених коштів. // newformat.info