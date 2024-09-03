У Кореї студентів тероризують порнографічними діпфейками у Telegram
Сеул розглядає можливість відкриття розслідування проти Telegram.
У Південній Кореї студентів шантажують порнографічними діпфейками, пише BBC. Фейкові світлини були створені на основі справжніх зображень, а пошук “однодумців”-зловмисників відбувався в месенджері Telegram.
Минулого тижня студентц Хіджіні (ім’я вигадане) у Telegram прийшло повідомлення від невідомого відправника, в якому їй повідомили про “злив” особистих даних і фото. Анонім надіслав дівчині дві фотографії: справжню, зроблену ще коли вона була школяркою, та підробну.
Налякана дівчина не відповіла на повідомлення, але анонім продовжив надсилати їй світлини. На них її обличчя було вмонтоване в порнографічні фото.
Випадок Хіджіні не унікальний. Декількома днями раніше південнокорейська журналістка Ко опублікувала величезне дослідження переслідування студентів двох найбільших університетів. Журналістка з’ясувала, що у соцмережах та в Telegram є десятки груп, де користувачі ділилися фотографіями знайомих жінок і використовували програмне забезпечення штучного інтелекту, щоб за лічені секунди перетворити їх на підроблені порнографічні зображення.
“Кожної хвилини люди завантажували фотографії дівчат, яких вони знали, і просили перетворити їх на дипфейки”, – сказала Ко. Вона виявила, що загалом ці групи націлені не лише на студентів університетів. Були чати, присвячені навіть середнім школам.
У понеділок поліція Південної Кореї оголосила, що розглядає можливість відкриття розслідування щодо Telegram, наслідуючи владу Франції, яка нещодавно висунула російському засновнику месенджера звинувачення у злочинах, пов’язаних із програмою. Уряд пообіцяв запровадити суворіші покарання для причетних. Telegram заявив, що “активно бореться зі шкідливим контентом на своїй платформі, включаючи незаконну порнографію”, у заяві, наданій BBC.
- Засновника месенджера Павла Дурова у Франції звинувачують у співучасті в торгілі наркотиками, злочинах проти неповнолітніх та шахрайстві. Це пов’язано з відсутністю модерації месенджера.