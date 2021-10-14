На Прикарпатті затримали шахраїв зі Львівщини, які прикидалися поліцейськими

Фото: Нацполіція

Зловмисники вимагали гроші у людей похилого віку, за начебто непритягнення до кримінальної відповідальності їхніх родичів. Як інформує пресслужба

Нацполіції області, вчора, 13 жовтня, у ході раніше розпочатих кримінальних проваджень, правоохоронці затримали групу шахраїв.

Йдеться про двох мешканців Львівської області, віком 34 та 37 років. Старший із чоловіків судимий за вчинення аналогічних злочинів. Наразі в суді триває розгляд кримінальних проваджень за вчинення ним ряду злочинів на Тернопільщині.

У поліції встановили, що близько трьох місяців тому фігуранти приїхали до Івано-Франківська з метою скоєння злочинів. Протягом вказаного періоду затримані вчинили ряд кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним заволодінням грошових коштів прикарпатців шляхом обману. Майже в усіх випадках потерпілі – люди похилого віку.

Шахраї діяли за відомою схемою. Підшукували номери телефонів майбутніх жертв, телефонували та представлялися поліцейськими. Опісля вимагали у заявників кошти за начебто непритягнення до кримінальної відповідальності їх родичів. Аби врятувати своїх близьких, потерпілі погоджувались та передавали гроші зловмисникам.

Вказану групу поліцейські затримали за “гарячими слідами”, при в’їзді у місто Галич, після скоєння чергового злочину.

Під час огляду транспортного засобу, на якому рухались чоловіки, виявили гроші, мобільні телефони та інші речові докази. Старшого зловмисника слідчі затримали. Наразі вирішується питання повідомлення про підозри та обрання запобіжних заходів обом фігурантам. // Діло