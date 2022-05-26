На протиправній «туристичній» діяльності викрито працівника військомату Волині

Поки Збройні сили України ведуть запеклі бої із ворогом відразу на кількох напрямках, знаходяться «індивіди» у військових комісаріатах, які за хабарі допомагають ухилянтам від мобілізації втекти за кордон. Нацполіція та військова прокуратура реагують миттєво.

Працівники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері викрили співробітника одного з місцевих військоматів на саботажі.

38-річний військовий вирішив незаконно збагатитися, поки ЗСУ героїчно боронить Україну. Зловмисник домовлявся з чоловіками призивного віку, які мали намір ухилитися від мобілізації та подальшого проходження служби, і обіцяв за винагороду — 4 500 доларів США — допомогти покинути межі держави.

За цим фактом слідчі ГУНП Волині розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

На передачі «авансу» зазначеного хабаря — тисячі доларів США — співробітника військомату затримали. Гроші вилучено. Фігурантові слідчі поліції готують оголошення про підозру.

За злочинні дії чоловікові може загрожувати до дев‘яти років позбавлення волі. Наразі його затримали до обрання запобіжного заходу.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України