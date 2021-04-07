Жительница Кировоградщины подозревается в убийстве 9-летнего брата

Девушку задержали и взяли под стражу.

В Кировоградской области по подозрению в убийстве 9-летнего мальчика задержали его 21-летнюю сестру.

Убийство произошло в селе Песчаный Брод в Добровеличковском районе Кировоградской области в конце марта.

Сообщается, что подозреваемой инкриминируют п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Девушке грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. // УНИАН